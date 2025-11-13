Oggi in campo sei giocatori rossoneri con le Nazionali: anche Rafa Leao

vedi letture

La pausa per le Nazionali entra nel vivo con le prime gare che si giocheranno oggi, decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Nella giornata di oggi saranno in campo già alcuni calciatori rossoneri, in particolare saranno sei giocatori del Milan. Saranno in campo i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, gli italiani Matteo Gabbia e Samuele Ricci, il portoghese Rafael Leao e il serbo Strahinja Pavlovic.

Di seguito le partite:

Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)

Francia-Ucraina, giovedì 13 novembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)

Moldavia-Italia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Chișinău - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Irlanda-Portogallo, giovedì 13 novembre ore 20.45, Dublino - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Inghilterra-Serbia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiali 2026