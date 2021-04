Domani sarà una giornata clou: parlerà la FIFA con Infantino

Un'agenda senza sosta, domani. L'ennesima, in una delle settimane rivoluzionarie per la storia del calcio. L'annuncio della Superlega ha spaccato il pallone moderno in mille pezzi: è attesa per domani una nuova dura comunicazione della UEFA che ribadisca le parole del delegato Moller, Presidente della Federcalcio danese, che porti all'esclusione degli aderenti alla Superleague per Champions ed Europa League. Intanto è attesa una giornata campale anche in FIFA: c'è fermento in attesa delle parole di Gianni Infantino.