Domenica di Serie A, il Milan gioca questa sera alle 20.45
Oggi alle 07:00News
di Redazione MilanNews

Queste le gare della domenica di Serie A valide per la ventunesima giornata di campionato.

Parma-Genoa 12.30
Bologna-Fiorentina 15.00
Torino-Roma 18.00
Milan-Lecce 20.45

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: domenica 17 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ceccon-Laudato
IV uomo: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Mazzoleni