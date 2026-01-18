Domenica di Serie A, il Milan gioca questa sera alle 20.45
Queste le gare della domenica di Serie A valide per la ventunesima giornata di campionato.
Parma-Genoa 12.30
Bologna-Fiorentina 15.00
Torino-Roma 18.00
Milan-Lecce 20.45
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: domenica 17 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ceccon-Laudato
IV uomo: Marcenaro
VAR: Nasca
AVAR: Mazzoleni
Pubblicità
News
Milan fortunato? Ordine: "La fortuna si può e si deve invocare al casinò, non certo quando sei esponente di uno sport di squadra"
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
1 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
3 Borghi: "La fiducia di Allegri nel far tirare il rigore a Nkunku è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato"
4 Dato (negativo) clamoroso: il Milan ha pareggiato contro quattro delle ultime cinque in classifica
Primo Piano
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com