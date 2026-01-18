Serie A, la classifica aggiornata: occasione Milan contro il Lecce
MilanNews.it
Questa la classifica aggiornata di Serie A: occasione molto importante per il Milan contro il Lecce di staccare ulteriormente la Juventus e seguire il treno guidato da Inter e Napoli.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 43 (21)
4. Juventus 39 (21)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Parma 22 (20)
14. Cagliari 22 (21)
15. Cremonese 22 (20)
16. Genoa 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)
Pubblicità
News
Milan fortunato? Ordine: "La fortuna si può e si deve invocare al casinò, non certo quando sei esponente di uno sport di squadra"
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
1 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
3 Borghi: "La fiducia di Allegri nel far tirare il rigore a Nkunku è una sottolineatura che si potrebbe fare in tempo di mercato"
4 Dato (negativo) clamoroso: il Milan ha pareggiato contro quattro delle ultime cinque in classifica
Primo Piano
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com