Serie A, la classifica aggiornata: occasione Milan contro il Lecce

Oggi alle 07:11News
di Redazione MilanNews

Questa la classifica aggiornata di Serie A: occasione molto importante per il Milan contro il Lecce di staccare ulteriormente la Juventus e seguire il treno guidato da Inter e Napoli.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 49 (21)
2. Milan 43 (20)
3. Napoli 43 (21)
4. Juventus 39 (21)
5. Roma 39 (20)
6. Como 34 (20)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (20)
9. Lazio 28 (20)
10. Udinese 26 (21)
11 Torino 23 (20)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Parma 22 (20)
14. Cagliari 22 (21)
15. Cremonese 22 (20)
16. Genoa 19 (20)
17. Lecce 17 (20)
18. Fiorentina 14 (20)
19. Pisa 14 (21)
20. Verona 14 (2)