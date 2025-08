Donadoni ed il messaggio per Baresi: "Per te ci sarò sempre, capitano"

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nei giorni scorsi è stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta tanti messaggi di stima, affetto e coraggio da parte di ex compagni, allenatori e sportivi che vogliono veramente bene al Capitano, con la C maiuscola.

Questo il messaggio di Roberto Donadoni, compagno di squadra di Baresi al Milan e in Naizionale: “Ciao Franco, semplicemente da amico voglio in qualunque modo contribuire a darti un piccolo aiuto in questo momento complicato. Per te ci sarò sempre, capitano”.