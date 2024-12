Donnarumma, immagini shock: 10 punti di sutura per il viso sfregiato dalla scarpata di Singo

Sarà stata anche una scarpata involontaria, ma Wilfried Singo ha colpito in pieno volto Gianluigi Donnarumma e il portiere italiano si è ritrovato con il viso deturpato. Ripercorrendo l'accaduto, nel corso di Monaco-PSG, anticipo del 16esimo turno di Ligue 1, l'ex Milan si è ritrovato vittima di un intervento killer dell'ex terzino del Torino al 22° minuto.

L'accaduto

In uscita per sventare un tentativo di pallonetto diretto verso la porta, Donnarumma è stato colpito con gli scarpini della suola della scarpa da Singo e l'estremo difensore della Nazionale italiana si è ritrovato fermo a terra col volto insanguinato. Scontro di gioco che ha portato Luis Enrique a sostituirlo con Safonov. Eppure, uscito dal campo e finito dritto negli spogliatoi per essere medicato, le immagini del viso di Donnarumma sono scioccanti.

Intervento killer

Dieci punti di sutura sulla guancia destra e ancora tracce di sangue per la strisciata beccata in pieno volto. I danni sono consistenti, come rivelato da RMC Sport, c'è di più: Donnarumma non ha per nulla apprezzato la mancanza di sanzioni nei confronti di Singo da parte dell'arbitro François Letexier e nei corridoi dello stadio durante l'intervallo ha esposto il suo disappunto.