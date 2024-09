Donnarumma: "Maignan grande portiere. Gli farò i complimenti: sta dando una grossa mano sia alla nazionale francese che al Milan"

Che rapporto hai con Maignan? Cosa pensi di lui? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale che dopo alla vigilia della sfida contro la Francia ha risposto così: "E' un grande portiere e sta facendo molto bene, anche con la Francia ha fatto molto bene. Sono contento. Non l'ho sentito, ma lo vedrò domani e gli farò i complimenti: sta dando una grossa mano sia alla nazionale francese che al Milan".

E sugli avversari di domani, questo il pensiero del portiere del PSG: "Hanno giocatori molto forti, di qualità, come li abbiamo noi. Hanno un po' di esperienza in più, ma poi la partita si gioca undici contro undici su un campo da calcio. Non penso ci sarà una favorita, sarà una sfida difficile: hanno molti velocisti e ci sarà da controllare bene la palla e la partita, c'è da lavorare e da mettere in campo tutte le situazioni che abbiamo preparato in questi giorni. Sarà una partita molto bella".

Infine una riflessione su Barcola, suo compagno di squadra: "E' un giocatore fenomenale, molto forte. Quest'anno ha fatto lo step in più che gli serviva per diventare ancora più devastante: è imprevedibile, ma visto che lo conosco molto bene qualcosina possiamo rubargli. Poi però ci sono anche Mbappè e Dembele: per i nostri difensori sarà difficile marcarli, ma gli ho già dato un paio di diritte".