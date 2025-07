Donovan attacca Pulisic: "Ha preferito dare priorità al Milan piuttosto che alla Nazionale"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi di The Coolingans, la leggenda del calcio americano Landon Donovan si è schierato contro la decisione di Christian Pulisic di non prendere parte alla Gold Cup con gli States, precisando che la sua critica non è rivolta al fatto che il giocatore del Milan abbia deciso di prendersi del tempo per riposare, ma sul tempismo di questa scelta: "Per essere chiari: non sto criticando il fatto che si sia preso una pausa. Ha giocato molto a calcio negli ultimi anni, ma la mia critica riguarda il momento nel quale ha deciso di farlo".

L'ex stella degli LA Galaxy ha poi continuato: "Io non l'avrei fatto. Non ero d'accordo con questa scelta e lo dico chiaramente. Se ci fosse un contesto più ampio che mi sfugge, come problemi personali o di salutare mentale, ritratterei. Ma non è mai successo. Ha semplice scelto di dare priorità al club".