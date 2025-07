L'attacco dal Belgio: "Un altro italiano dichiara quanto Jashari desideri andare al Milan: manca solo che venga chiesta l'opinione anche alla donna delle pulizie dell'AC Milan"

Dal Belgio assicurano che la frase di Scaroni di oggi in Lega ha provocato un leggero fastidio al Club Brugge, ma leggendo il duro attacco che HLN.be riserva al mondo rossonero si può presupporre che le reazioni siano state ben altre e che i nervi siano ormai a fior di pelle.

Questa sera il giornalista Yanko Beeckman attacca duramente sia il Milan che l'entourage del giocatore, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Paolo Scaroni oggi in Lega, che ripreso da alcuni giornalisti si è lasciato sfuggire un: "Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi". Una frase che in primis ha infastidito i tifosi rossoneri, per cui è comprensibile il nervosismo belga.

Su HLN infatti si legge: "Un nuovo giorno, un nuovo milanese che esprime la sua opinione sulla telenovela che coinvolge Ardon Jashari. L'approccio dell'AC Milan è in netto contrasto con quello del Club Brugge, dove di solito si è molto discreti sulle trattative di trasferimento, e ancor più su questioni delicate come quella di Jashari. Ogni due giorni i media italiani riportano notizie su una nuova offerta, apparentemente ancora più alta, trapelata dall'Italia. Nel frattempo, un altro italiano dichiara quanto Jashari desideri andare al Milan: manca solo che venga chiesta l'opinione anche alla donna delle pulizie dell'AC Milan". L'uscita di Scaroni è l'ennesimo scivolone e non ci sono dubbi, ma evidentemente a qualcuno deve essere sfuggito capitan Vanaken che dopo la Supercoppa di Belgio sveste la fascia e indossa i panni del DS, andando ai microfoni a fare il prezzo del compagno. Cose dell'altro mondo.