Pulisic colpito da Ricci: "Ammiro molto il suo modo di giocare. Fa ciò di cui ha bisogno la squadra"

Christian Pulisic ha cominciato la sua terza stagione con la maglia del Milan. L'attaccante americano fin dal suo primo anno si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club rossonero e nell'ultimo anno è stato senza dubbio, al pari di Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa. Oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Asia e Paifico, dimostrando di avere idee chiare sulla stagione che inizierà tra meno di un mese, sul nuovo tecnico Allegri e su diversi suoi compagni, vecchi e nuovi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Christian Pulisic sul nuovo compagno Samuele Ricci da cui è rimasto piacevolmente colpito in allenamento e anche durante le partite: "Mi piace Ricci perché fa le cose semplici e non cerca mai di esagerare: fa quello di cui la squadra ha bisogno. Ha un’ottima tecnica, è bravo a controllare il pallone e a passarlo. Ammiro molto il suo modo di giocare".

Poi una battuta anche su Alexis Saelemaekers: "Avevo fatto con lui lo scorso precampionato e ho visto il rendimento che ha avuto con il Bologna e la Roma. Ha qualità e in campo si rende utile in tanti modi: dribbling, cross, conclusioni e chiusure difensive. È uno che non si risparmia mai".