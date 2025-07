Adriano Galliani compie 81 anni! Gli auguri del Milan

Adriano Galliani festeggia oggi il compleanno e compie 81 anni. Braccio destro di Silvio Berlusconi nel mondo dello sport e non solo, Galliani ha guidato da amministratore delegato l'epopea berlusconiana del Milan e poi lo ha accompagnato anche nell'esperienza a Monza di cui è ancora assoluto protagonista nonostante la retrocessione in Serie B della passata stagione.

Galliani ha trascorso al Milan 31 stagioni da amministratore delegato, dal 1986 al 2017: anni in cui ha guidato il Milan a dominare in Italia, Europa e Mondo. Nel suo palmares rossnero si contano: 8 scudetti, 5 Coppa Campioni/Champions League, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppa Italiana, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali/Mondiale per Club.

Non poteva mancare il messaggio del Milan: "I più calorosi auguri da tutti noi".