Inter, Marotta confida di poter chiudere l'affare Lookman in poche ore

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - "Settimana decisiva per Lookman? Certamente sì. Non nascondo che nel giro di 2-3 giorni arriveremo ad una conclusione di un confronto con l'Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo ad una conclusione, altrimenti faremo una scelta differente". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa. "È un giocatore che non scopriamo noi, è sul taccuino di chiunque.

Oggi è dell'Atalanta, all'Atalanta va il massimo rispetto. Noi non facciamo azioni di ostruzionismo, abbiamo un rapporto ottimo con la famiglia Percassi. Qualche parola con Luca Percassi l'ho scambiata, fa parte della logica. Non bisogna aver paura di chiedere giocatori bravi, ma è prematuro dire cosa succederà". (ANSA).