Dopo il rinvio, Milan oggi a riposo. Domani la ripresa degli allenamenti

Con il rinvio ufficiale della sfida tra Bologna e Milan, prevista inizialmente per oggi alle 18.00 al Dall'Ara, cambiano i piani per i prossimi giorni di allenamento della squadra di mister Fonseca.

Per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre, l'allenatore portoghese ha concesso a questo punto un giorno di riposo alla squadra che invece tornerà in campo ad allenarsi nella giornata di domenica e dovrà essere abile a resettare tutto e preparare la gara contro il Napoli di San Siro di martedì 29 ottobre, alle ore 20.45.

BIGLIETTI - FASE DI VENDITA LIBERA

In tutti i settori dello stadio, ad eccezione del settore ospiti, l'acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera CRN e sottoscritta entro il 20 ottobre 2024.

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli. Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 39€.