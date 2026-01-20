Dopo la panchina di domenica Modric tornerà titolare contro la Roma

Dopo la panchina di domenica Modric tornerà titolare contro la Roma
di Lorenzo De Angelis

Dopo gli scarsi 3 minuti di gioco contro il Lecce, Luka Modric tornerà al centro delle mediana del Milan contro la Roma in occasione della sfida di domenica, non ancora decisiva ma comunque importante per il proseguo della stagione rossonera. 

Massimiliano Allegri ha voluto preservare il suo campione in vista di una partita così importante, complice l'età del giocatore (40 anni) e l'alto sforzo fisico al quale è stato sottoposto fino a questo momento in stagione. Basti pensare che Modric è tra i giocatori più utilizzati dal tecnico rossonero con 1712 minuti di gioco. 