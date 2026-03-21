Dopo la sosta il Napoli, Allegri: "Sarà una bella serata di calcio e di sport, la seconda contro la terza in classifica”

Dopo la sosta il Napoli, Allegri: "Sarà una bella serata di calcio e di sport, la seconda contro la terza in classifica”MilanNews.it
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Oggi alle 21:48News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan vince contro il Torino e scavalca il Napoli, che ieri aveva vinto contro il Cagliari. Mister Allegri, dopo la sosta, troverà proprio la squadra allenata da Antonio Conte: questo il suo pensiero sulla sfida del Maradona a DAZN.

Ora la sfida col Napoli:

“Noi guardiamo dietro. È una vittoria in meno che manca a quello che è il nostro obiettivo prioritario. Poi sicuramente con questa classifica sarà una bella serata di calcio e di sport a Napoli, la seconda contro la terza in classifica”.