Dopodomani il raduno del Milan: il programma del "primo giorno di scuola"

Dopodomani il Milan inizierà ufficialmente sul campo la stagione 2024/2025. I rossoneri, a ranghi ridotti e con molti esuberi, si ritroveranno lunedì 8 luglio al Centro Sportivo Milanello per il primo allenamento della stagione agli ordini del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il portoghese è sbarcato nella giornata di oggi a Milano, in mattinata all'areoporto di Malpensa. Subito dopo ha visitato Milanello, la sua nuova casa, in compagnia del suo staff, atterrato a Milano insieme a lui.

Lunedì la giornata vivrà due momenti centrali. Il primo sarà la conferenza stampa di mister Fonseca che, alle ore 11 da Casa Milan, parlerà per la prima volta come allenatore rossonero. Il secondo sarà l'allenamento delle ore 17, a Milanello, il primo della stagione. La curiosità è l'insolita assenza della Curva Sud (CLICCA QUI per leggere il comunicato) che, di fatto, continua nella sua protesta contro la società.