Doppio incrocio Milan e Fiorentina in questo weekend

Nel fine settimana, finalmente, torna a giocare il Milan. Dopo che si è esaurita la seconda sosta stagionale per le Nazionali, i rossoneri torneranno in campo domenica sera in occasione del settimo turno di Serie A. Lo faranno da squadra seconda in classifica, dietro solo a Napoli e Roma, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta all'attivo. Ad aspettare Max Allegri al varco ci sarà il grande ex Stefano Pioli che, nel giorno dopo la gara festeggerà anche il suo 60° compleanno.

Dunque Milan-Fiorentina si giocherà a San Siro domenica 19 ottobre alle 20.45. Il giorno prima però, Milano e Firenze già si incontreranno in campo: succederà nella Serie A Women, giunta alla sua terza giornata. Le ragazze di Suzanne Bakker sono attese al Viola Park dalla squadra toscana e sono reduci da una vittoria allo scadere in rimonta e una sconfitta patita all'ultimo secondo sempre in rimonta. Contro le gigliate sarà già un bel banco di prova per saggiare le ambizioni di questa squadra.