Dove seguire in diretta la conferenza di Fonseca pre Milan-Juventus

Si avvicina Milan-Juventus, in scena a San Siro domani sera, sabato 23 novembre alle 18:00, visibile in diretta televisiva e in streaming su DAZN.

Per la partita, valida per la 13^ giornata di Serie A 24/25, mister Fonseca parlerà in conferenza stampa oggi, venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 14:15. Si potrà seguire la conferenza sui canali ufficiali del club e con il consueto live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it