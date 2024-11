Dove vedere la conferenza stampa di Fonseca e Abraham a Bratislava

Il Milan dopo l'allenamento previsto per questa mattina alle 11.30 partirà alla volta di Bratislava dove i rossoneri domani alle 18.45 scenderanno in campo contro lo Slovan. Arrivati in Slovacchia, la giornata di vigilia del Diavolo si concluderà direttamente con la consueta conferenza stampa in cui parleranno il tecnico Paulo Fonseca e anche l'attaccante Tammy Abraham. Il centravanti inglese è infatti favorito per la maglia da titolare vista la squalifica di Morata. L'evento potrà essere seguito, alle ore 19, in diretta su Milan Tv e sull'App ufficiale rossonera oppure in diretta testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it