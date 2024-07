Dove vedere Milan-Real Madrid in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

L'amichevole tra Milan e Real Madrid, in programma alle 2:30 italiane della notte tra oggi (mercoledì) e domani (giovedì) a Chicago, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web con il live web testuale su MilanNews.it.

I CONVOCATI DEL REAL MADRID

Il Real Madrid volerà negli Stati Uniti per la tournée pre-campionato e nelle ultime ore Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore italiano ha selezionato 26 giocatori e tra questi è compreso anche l'ultimo arrivato, Endrick, che solo ieri è stato presentato come nuovo acquisto dei Blancos.

Nell'elenco sono presenti anche Eder Militao, Vinicius Junior e Rodrygo, che però si aggregheranno più tardi in quanto ancora in vacanza dopo aver disputato la Copa America col Brasile. Non sono presenti invece i calciatori che hanno partecipato all'Europeo, a cominciare da Kylian Mbappé: oltre al francese, anche Jude Bellingham, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni non ci saranno.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DEL MILAN

Si riportano di seguito le prossime amichevoli che il Milan sosterrà negli Stati Uniti:

Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.

Mercoledì 7 agosto 2024 - contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane)

L'ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un'area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.