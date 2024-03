Dove vedere Verona-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A e in programma oggi alle 15:00 allo stadio "Bentegodi" della città scaligera, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e su ZONA DAZN (canale in onda su Sky) e in live web testuale su MilanNews.it.

LA GIORNATA DI SERIE A

Si riporta di seguito il programma della 29esima giornata di Serie A:

15/03/2024 Venerdì 20.45 EMPOLI−BOLOGNA DAZN/SKY

16/03/2024 Sabato 15.00 MONZA−CAGLIARI DAZN

16/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE−TORINO DAZN

16/03/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA−LECCE DAZN

16/03/2024 Sabato 20.45 FROSINONE−LAZIO DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS−GENOA DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-MILAN DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ROMA−SASSUOLO DAZN

17/03/2024 Domenica 20.45 INTER−NAPOLI DAZN