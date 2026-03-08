Doveri arbitrerà il suo quinto Derby della Madonnina: i precedenti con Milan e Inter
MilanNews.it
Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, l'arbitro che dirigerà il derby di Milano questa sera alle ore 20.45 a San Siro. Ricordiamo qui di seguito i precedenti con Milan e Inter, squadre che l'esperto fischietto laziale ha diretto moltissime volte in carriera. Sono 34 le volte in cui ha diretto il Milan (19 vittorie, 9 pari e 6 ko), 39 l'Inter ( 16, 13, 10). Sarà il suo quinto Derby della Madonnina: 2 vittorie per i nerazzurri, un pareggio e una vittoria in favore dei rossoneri (semifinale di coppa Italia 2025, la vittoria).
MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello
