Doveri arbitrerà il suo quinto Derby della Madonnina: i precedenti con Milan e Inter

Sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, l'arbitro che dirigerà il derby di Milano questa sera alle ore 20.45 a San Siro. Ricordiamo qui di seguito i precedenti con Milan e Inter, squadre che l'esperto fischietto laziale ha diretto moltissime volte in carriera. Sono 34 le volte in cui ha diretto il Milan (19 vittorie, 9 pari e 6 ko), 39 l'Inter ( 16, 13, 10). Sarà il suo quinto Derby della Madonnina: 2 vittorie per i nerazzurri, un pareggio e una vittoria in favore dei rossoneri (semifinale di coppa Italia 2025, la vittoria).

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello