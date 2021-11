Drogba su Kjaer: "Quest'uomo è un eroe! E' più grande del calcio, di me e di tutti noi"

Intervenuto durante la cerimonia del Pallone d'oro, Didier Drogba, uno degli attaccanti più forti di sempre, ha presentato così Simon Kjaer: “È molto importante per me. Vorrei salutare una persona che ha significato molto per me. Quest’uomo è un eroe, è più grande del calcio, più grande di me e di noi: Simon Kjaer, che ha salvato la vita a Christian Eriksen”.