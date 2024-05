Due anni fa Milan-Atalanta: la cavalcata di Theo verso lo Scudetto numero 19

Due anni fa esatti, il 15 maggio 2022, veniva giocata a San Siro Milan-Atalanta, penultima giornata del campionato di Serie A 2021/22, con i rossoneri che erano primi in classifica a quota 80, con l'Inter seconda a 78. Fondamentale per i rossoneri era dunque vincere la partita per conservare il vantaggio, e come sappiamo, il match è finito 2-0 per il Milan con i gol di Rafa Leao e Theo Hernandez.

Indimenticabile soprattutto il secondo gol, quello del terzino sinistro, che ha sancito definitivamente la vittoria in quella partita importantissima con una stupenda cavalcata: il 19 rossonero ha fatto tutto il campo palla al piede prima di depositare in rete il 2-0. E quel campionato sappiamo bene come è finito: una settimana più tardi il Milan vinse lo scudetto numero 19 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.