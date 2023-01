Mancano due giorni al ritorno in campo del Milan in campionato, dopo la sconfitta in Supercoppa di mercoledì. I rossoneri saranno ospiti della Lazio all'Olimpico martedì alle 20.45. Questa la squadra arbitrale designata per la sfida:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: TOLFO – GALETTO

IV uomo: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI