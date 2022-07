Due giorni all'inizio dell'Europeo: su RAI e SKY tutte le partite delle azzurre e non solo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sarà un Europeo da vivere (anche) in TV, sul web e sui Social: per le Azzurre è prevista una copertura speciale da parte dei due Rights Holder dell'evento in Italia, Rai e Sky Sport, e la FIGC sui propri canali web e social completerà il racconto dall'Inghilterra con contenuti esclusivi e live pre partita. Ecco la guida completa per seguire la Nazionale Femminile all'Europeo.

RAI E LE AZZURRE. Dieci spot e un documentario sul calcio femminile per raccontare la storia e le storie di un movimento sempre più in crescita, le gare delle Azzurre in diretta su Rai 1 e tanti approfondimenti firmati dalla redazione di RaiSport: il programma della Tv di stato per la Nazionale Femminile attesa all’Europeo in Inghilterra è davvero ricco e permetterà di far conoscere meglio al grande pubblico le protagoniste della spedizione azzurra.

Il 10 Luglio a poche ore dall’esordio con la Francia, andrà in onda il documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio.” Il racconto, realizzato in collaborazione con la FIGC, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato, e i decenni nei quali è tornato protagonista grazie alle gesta sportive delle calciatrici, e all’intraprendenza di uomini e donne che hanno aperto nuove strade. Il racconto vivrà attraverso le voci delle Azzurre di oggi, e di donne che in qualità di sportive, dirigenti, arbitri, allenatrici e giornaliste hanno permesso loro di “riprendersi il pallone”. Il docu racconterà anche il cammino delle Azzurre in questi ultimi mesi. E avrà, come per “Sogno Azzurro”, un seguito in una puntata speciale dedicata proprio all’Europeo, grazie alla troupe RAI che seguirà giorno per giorno il ritiro della Nazionale.

E poi le gare e gli approfondimenti: sarà possibile vedere le Azzurre su RAI 1 (telecronaca di Tiziana Alla, commento tecnico di Carolina Morace, a bordocampo Alessandra D’Angiò, presentation affidato a Simona Rolandi e Katia Serra) e seguire giorno per giorno l’attualità dall’Inghilterra sui canali ed i TG Rai grazie al lavoro del team di RaiSport guidato da Donatella Scarnati (completano il team Sara Meini e Annalisa Bartoli) che curerà una trasmissione quotidiana su Raidue dalle 14 alle 14.45.

SKY SPORT E LE AZZURRE. Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire l’Europeo femminile (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre. Per l’esordio (6 Luglio, Inghilterra – Austria) telecronaca della coppia di voci più familiari per il pubblico del calcio femminile su Sky Sport: Gaia Brunelli e Martina Angelini. Saranno invece Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma, a commentare le partite dell’Italia, con lo studio pre e post partita a bordocampo affidato a Mario Giunta che per la prima partita avrà al suo fianco Fabio Caressa. Oltre agli “specialisti” del femminile (tra i quali Giancarlo Padovan e Moris Gasparri), Sky ha scelto infatti di allargare il commento anche ai commentatori e ai talent che si occupano di solito di calcio maschile. Dal secondo match, spazio a un talent d’eccezione per il live dallo stadio: Alessandro Costacurta.

Gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 saranno condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con gli inviati in Inghilterra, come Giorgia Cenni e Francesco Cosatti. E poi una finestra sempre aperta sul torneo con aggiornamenti e notizie continue anche sul canale 200, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport.

Ad accompagnare le Azzurre, la sigla realizzata da Sky Sport: adrenalina ed emozioni raccontate dalla canzone “Palla al centro”, interpretata da Elisa ft. Jovanotti (nell’album di Elisa “Ritorno al futuro/Back to the Future”, Universal Music Italia). Nella sigla c’è anche un altro featuring: quello delle Azzurre, che nella clip si esibiscono in una simpatica versione del brano.