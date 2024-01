Due rigori sbagliati in una partita: i numeri in stagione del Milan

Il Milan ieri sera ha sbagliato ben due rigori contro il Bologna, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez, scenario che in Serie A non accadeva da ben 7 anni in occasione di un Carpi-Lazio. Gli errori dal dischetto, comunque, ci possono stare, fanno parte del gioco, peccato che i tifosi rossoneri non erano abituati considerati i numeri registrati fino a qui in stagione dai due rigoristi della formazione.

Dei 5 rigori fischiati a favore del Milan fino a ieri sera Theo e Giroud li avevano messi a segno tutti, salvo un'errore fatto dal 9 francese ma in Champions League. La media realizzativa dei due continua ad essere positiva, ma chissà se in un futuro non possa presentarsi dal dischetto un altro interprete dopo il disastro di ieri sera.