Due vittorie consecutive del Milan in campionato mancavano da settembre

Finalmente il Milan vince due gare consecutive in campionato. Un avvenimento molto raro in questa stagione e avvenuto solamente un'altra volta, il che dà perfettamente la misura del tenore dell'annata rossonera tutt'altro che indimenticabile fino a questo momento. I rossoneri dopo aver battuto l'Empoli 2-0 al Castellani settimana scorsa, ieri superano l'Hellas Verona di misura a San Siro mettendo in fila i secondi tre punti consecutivi: un evento del genere non si verificava da settembre.

Allora il Milan vinse addirittura tre partite una dietro l'altra: in casa con il Venezia, il primo derby con l'Inter e la vittoria interna sul Lecce. L'obiettivo adesso è eguagliare questo piccolo record dando continuità contro il Torino sabato prossimo. Due vittorie di seguito in campionato senza subire gol,invece, non arrivavano dal marzo 2024 quando i rossoneri di Pioli sconfissero in rapida susccesione per 1-0 prima la Lazio a domicilio e poi l'Empoli a San Siro.