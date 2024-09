Due volte Gudmundsson dal dischetto: la Fiorentina ribalta la Lazio

Arriva la prima vittora stagionale della Fiorentina, alla quinta giornata. I Viola di Palladino sono riusciti a trovare i primi tre punti del loro campionato nella sfida interna contro la Lazio che si era portata in vantaggio nel corso del primo tempo grazie al primo gol in Serie A dello spangolo Mario Gila. All'intervallo i toscani mandano in campo Albert Gudmundsson, all'esordio assoluto con la nuova maglia, che ci mette tre minuti a conquistarsi e trasformare il rigore del pareggio. A un minuto dalla fine è ancora l'islandese a segnare dagli undici metri e a regalare la vittoria alla Fiorentina.

Con questa vittoria sale a 6 punti e si porta a un punto di vantaggio sul Milan e a un punto di distanza proprio della Lazio di mister Baroni. Adesso alle ore 15 la sfida tra Monza e Bologna.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA E LUNEDI'

Domenica 22

Fiorentina-Lazio 2-1

Monza-Bologna, ore 15

Roma-Udinese, ore 18

Inter-Milan, ore 20.45

Lunedì 23

Atalanta-Como, ore 20.45

LE GARE DI VENERDI' E SABATO

Venerdì 20

Cagliari-Empoli 0-2

Hellas Verona-Torino 2-3

Sabato 21

Venezia-Genoa 0-2

Juventus-Napoli 0-0

Lecce-Parma 2-2