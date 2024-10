Dzeko: "Non riesco a rivedere il gol del City a Istanbul"

vedi letture

"Ma se scelsero così, vuol dire che erano d’accordo tutti, allenatore e dirigenti". Ha esordito così Edin Dzeko, ex attaccante dell'Inter attualmente al Fenerbahce, nell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport all'interrogativo che in tanti si sono posti. L'addio frettoloso del bosniaco nell'estate del 2023, nella speranza da parte del club nerazzurro di poter contare su Lukaku.

Pista che portava al gigante belga e poi sfumata: "A me è sembrata una decisione strana, perché un giocatore che è stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions, potevi tenerlo a zero e avere quattro punte in rosa. Mi sembrò molto strano, ecco. Poi col tempo l’ho capito e l’ho rispettato, anche perché all’Inter mi hanno trattato benissimo. Sono stati due anni importanti, certo quella Champions...".

E a proposito di obiettivi saltati, proprio la dannata finale di Champions League di Istanbul 2023 è un ricordo che rimane indelebile nella mente di Dzeko: "Certo. È un grande rimpianto. Ogni tanto su Instagram mi appare l’azione del gol del City , io scrollo subito, non riesco a guardare. Vedendo quella partita, intendo dire vivendola da dentro, ho avuto forte la sensazione che avremmo potuto farcela. Ed è questo che mi lascia un senso di amarezza".