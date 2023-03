E' attivo l'AC Milan Help Center per i tifosi rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

E' attiva AC Milan Help Center (help.acmilan.com), la nuova piattaforma online interamente dedicata alla relazione con i tifosi rossoneri.

Il Milan è il primo Club in Italia a offrire ai propri fan un’esperienza di supporto unificata e integrata, dove tutte le informazioni, sempre aggiornate a cura del Customer Care del Club, saranno raggiungibili con pochi click e rese fruibili in un unico luogo digitale, disponibile su tutti i touchpoints ufficiali e nativamente integrato con il CRM AC Milan.

Il lancio dell’innovativo Help Center concretizza ancora una volta l’impegno e la volontà del Club di porre al centro i propri appassionati tifosi e le loro esigenze.