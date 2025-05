È in corso il mercato degli allenatori più vivace ed entusiasmante degli ultimi tempi

Il mercato degli allenatori più vivace ed entusiasmante degli ultimi tempi. Al momento Napoli, Milan, Atalanta e Roma in particolare sono alla strenua ricerca di certezze al timone delle proprie squadre, tra chi vuole lasciare e chi invece accettare la corte di altri club per una nuova sfida: "La rivoluzione va in panchina", suggerisce il Corriere della Sera.

Si parte dal Napoli e dalle quattro ore di vertice tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis nel day-after i festeggiamenti sul bus scoperto tra le strade del capoluogo campano per celebrare il quarto scudetto della storia del club. Un trofeo che potrebbe finire in ombra, per certi versi, di fronte all'addio lampo del mister leccese: dopo appena un anno Conte vorrebbe tornare alla Juventus, che ha dimostrato di volerlo con sé post-Tudor.

Intanto da Roma si vuole stringere per l'ingaggio di Gian Piero Gasperini, ora più che mai vicino all'addio dall'Atalanta e da Bergamo, nonostante i tentativi dei tifosi e della società nerazzurra di strappargli il sì per il rinnovo. Infatti il club capitolino ha tentato il tecnico di Grugliasco con una nuova esperienza che promette, al contrario della Dea, l'Europa League la prossima stagione.

C'è anche il giallo di Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter ha ricevuto un'offerta fuori di testa dall'Al Hilal e ogni scelta sul suo futuro è rimandata al termine della finale di Champions League, anche se la moglie è stata pizzicata in Arabia Saudita.