E se Juve-Milan finisse in parità? Si andrà direttamente ai rigori senza supplementari

Tutto pronto a Riyad dove tra poche ore prenderà il via la Supercoppa Italiana, la seconda edizione a quattro squadre. Stasera alle 20 italiane si gioca presso l'Al-Awwal Park la sfida tra Juventus e Milan. Come nell'edizione dell'anno scorso, anche quest'anno le partite saranno in formato "light": ciò vuol dire che nel caso in cui le due squadre arrivino in parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non ci saranno i supplementari ma si passerà direttamente ai tiri di rigore.