È stata la presenza di Camarda ad invogliare l'amico Comotto a scegliere il Milan nonostante un accordo ad un passo con l'Inter

2008, come Francesco Camarda, separati da un solo mese: uno è nato il 10 marzo, l'altro il 25 aprile. I due classe 2008 più noti del settore giovanile rossonero sono Francesco Camarda e Christian Comotto e il club spera che un giorno... possano ritrovarsi a giocare insieme in Prima Squadra, in un Milan costruito per vincere con il lavoro nel tempo.

E c'è un aneddoto che li riguarda. È stata proprio la presenza di Camarda a invogliare Comotto, ad appena 12 anni, a preferire il Milan nonostante un accordo praticamente già raggiunto con l'Inter; tra i due, successivamente, si è creato anche un forte legame di amicizia, sfociato in un anno insieme sui prati di gioco e in una quotidianità respirata, sin dal 2020, fuori dai campi. Con la naturale ambizione per due talenti così di arrivare a giocare insieme in Prima Squadra.

IL POST DI COMOTTO DOPO IL GOL

Christian Comotto è un po' l'uomo - anzi, il ragazzo - del momento. Anche se uomo forse non è la parola giusta, visto che il centrocampista è un classe 2008 e non ha ancora compiuto 18 anni. L'età però non gli ha impedito di accumulare qualche minuto in questa tournée estiva rossonera, con Max Allegri che l'ha buttato nella mischia senza paura. Ieri è stato protagonista, contro i modesti australiani del Perth Glory, con una bella prestazione ed un rigore segnato con un pallonetto che ha baciato la traversa. A fine partita il centrocampista si è detto soddisfatto: "Felice di aver chiuso la tournée con una bella vittoria di squadra".