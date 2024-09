Ecco fino a quanto può arrivare l'offerta del rinnovo del Milan per Maignan

Mike Maignan, così come il connazionale Theo Hernandez, andrà in scadenza di contratto nel 2026. Mancano ancora poco meno di due anni ma è bene che la dirigenza rossonera si muova fin da ora - a mercato concluso - se non vuole ridursi all'ultimo e rischiare che l'estate prossima entrambe le situazioni si complichino più del previsto. In particolare, riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i discorsi più avanzati tra i due sono quelli relativi al portiere francese.

La rosea oggi scrive che recentemente da via Aldo Rossi hanno riallacciato i contatti con l'entourage di Mike Maignan. Nonostante questo, ancora non è stata formulata un'offerta ufficiale che, però, è attesa nelle prossime settimane. Oggi l'ex portiere del Lille percepisce uno stipendio da 3.2 milioni ed è probabile che il Milan per convincerlo a legarsi ulteriormente al club debba arrivare come minimo alle cifre di Rafael Leao. Dal canto suo il portoghese incassa 5.5 milioni, più i bonus.