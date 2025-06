Ecco quando sarà presentato il calendario della Serie A 2025/2026

La stagione 2025/2026 della Serie A sta per prendere forma. Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18:30, nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, sarà presentato ufficialmente il nuovo calendario del campionato. L’evento rientra nella 2ª edizione del Festival della Serie A, manifestazione organizzata dalla Lega Serie A per celebrare il calcio italiano, i suoi protagonisti e le sue eccellenze. La cerimonia, prodotta interamente dalla Lega, sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’organizzazione — YouTube, sito internet — e sull’emittente “Radio Tv Serie A con RDS”, per permettere a tifosi e appassionati di tutta Italia di seguire in tempo reale il sorteggio e i primi incroci della nuova stagione.

LE PAROLE DI MAROTTA SUL CALENDARIO DI SERIE A

Nella sua intervista a The Athletic, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche delle sue idee per modificare il calendario delle competizioni europee che vedono tantissimi impegni per le varie squadre: "È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario calcistico. Giocare 60 partite all'anno è difficile. A mio avviso, il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga (e la Ligue 1), e come sembrano essere considerati altri paesi. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti".