Ecco quanto può incassare il Milan grazie alla Supercoppa Italiana

vedi letture

La Supercoppa Italiana a quattro suqadre e in Arabia Saudita comporta degli ovvi vantaggi economici a chi partecipa, uno dei motivi principali per cui si è cambiato il format e per cui si sceglie quasi ogni anno di giocare questa competizione all'estero. Il Milan, che scenderà in campo domani sera alle 20 italiane nella seconda semifinale del torneo contro la Juventus, in ogni caso vedrà le sue casse riempirsi: infatti anche le sconfitte al primo turno, portano a casa qualcosa a livello economico.

Come riporta Calcio e Finanza, per le squadre che perderanno subito, il premio previsto è di 1,6 milioni din euro. Chi invece accederà alla finale, ma dovrà accontentarsi della seconda posizione, si consolerà con un indennizzo da 5 milioni di euro. Il colpo grosso, naturalmente, lo segnerà chi alzerà il trofeo il prossimo 6 gennaio: non solo la gloria sportiva ma anche un bonifico dal valore di 8 milioni di euro.