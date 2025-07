Ecuador e Milan per la prima volta, Estupinan: "Voglio tenere alto il nome del mio paese"

Pervis Estupinan è un nuovo calciatore del Milan: il terzino, primo giocatore ecuadoregno della storia rossonera, è arrivato dal Brighton a titolo definitivo per meno di 20 milioni complessivi, 17 di parte fissa e 2 di bonus. Il classe 1998 avrà il compito di raccogliere l'eredità pesante ma allo stesso tempo stimolante di Theo Hernandez, ceduto per 25 milioni ai sauditi dell'Al Hilal. Estupinan, che indosserà la maglia numero 2, prima di partire per Hong Kong, è stato intervistato ai canali tematici del club. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei il primo giocatore ecuadoregno della storia del Milan...

"Sono molto felice di poter continuare a scrivere la storia. Per me è un passo molto grande, è davvero una grande opportunità firmare per questo grande club. E per il mio paese è ovviamente una notizia molto grande: molta gente tifa il Milan nel mio paese ed è la prima volta che un ecuadoregno gioca al Milan, è una cosa incredibile e ho ricevuto molti messaggi da tanti connazionali che vivono anche in Italia o a Milano. Sono orgoglioso fare parte di questa storia: l'unica cosa che voglio è fare le cose bene per tenere alto il nome del mio paese"