Emergenza Coronavirus, il bollettino della Lombardia: 1.388 nuovi casi, 300 decessi nelle ultime 24h

La Regione Lombardia ha reso noti i dati delle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 300 decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 238) per un totale di 10.022 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati in Lombardia sono attualmente 54.802, con un incremento di 1.388 unità nelle ultime 24 ore (ieri 1.089). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 1.236 pazienti, -21 rispetto a ieri. Cifre che, nonostante l'ancora alto numero di morti, l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ritiene comunque "dati positivi". L'aumento di contagiati, peraltro, si spiega anche con il numero crescente di tamponi effettuati: la Lombardia è passata dal farne 8.200 al giorno ai 9.336 delle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 176.953 tamponi effettuati. In basso il grafico ufficiale.