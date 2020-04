Emergenza Coronavirus, l'iniziativa benefica del Milan Club Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo con piacere il comunicato stampa del Milan Club Civitavecchia, impegnato in un'iniziativa benefica a favore dell'ospedale cittadino: "In occasione delle festività pasquali e del momento di particolare disagio per la nostra Comunità, il Club Civitavecchia Rossonera non ha voluto mancare di compiere un piccolo gesto di solidarietà e di aiuto nei confronti di coloro che ogni giorno si adoperano con grande abnegazione e sacrificio, per il benessere di tutti coloro che lavorano o sono ricoverati presso l’Ospedale cittadino.

È nata così l’iniziativa, con la collaborazione di tutti i Soci, di devolvere materiale di prevenzione sanitaria a favore degli addetti alle pulizie presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Nella giornata di sabato 11 aprile alla presenza di alcuni operatori, del Presidente del Club Michele Presutti e di alcuni iscritti sono state consegnate tute e guanti al personale in servizio. Un piccolo gesto, soprattutto, di ringraziamento e vicinanza a tutti coloro che, in silenzio e con fatica, si adoperano nel loro lavoro quotidiano.

Pochi momenti di cordialità e l’augurio reciproco di una serena Pasqua e che presto possa concludersi, nel migliore dei modi, questo momento difficile”.