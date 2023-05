Empoli, Corsi: "Posso solo ipotizzare che qualcuno dei nostri gioielli finirà in un grande club"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è pronto a vivere un'altra estate da protagonista. I gioielli azzurri sono finiti nel mirino di tanti club italiani e non solo e a Il Messaggero il numero uno della società toscana ha fatto chiarezza sulla situazione attuale: "Per ora non ci sono stati approfondimenti. Posso solo ipotizzare che qualcuno di loro finirà in un grande club. Lo spartiacque definitivo sarà la finale dell'Inter: da lì ci sarà il valzer degli allenatore e dei direttori sportivi. Dopo toccherà al mercato".