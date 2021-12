Empoli-Milan, Pioli cerca la prima vittoria in carriera al "Castellani"

Come riportato dal sito ufficiale dell'Empoli, quello di stasera sarà il redicesimo confronto in partite ufficiali per Stefano Pioli – da tecnico – contro l’Empoli: bilancio di 4 successi per l’attuale allenatore rossonero (tutti in casa), 3 pareggi (tutti per 1-1) e 5 successi azzurri (tutti ad Empoli). Nelle 6 sfide al “Castellani” formazioni di Pioli mai vittoriose (1 pareggio e 5 sconfitte) e porta sempre aperta, totale di 11 reti al passivo.