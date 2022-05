Empoli, Pinamonti: "Inter? Siamo salvi, ma giocheremo la nostra partita. Se segno non esulto per rispetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli in prestito dall'Inter, si è così espresso a ginalucadimarzio.com in vista della sfida di domani tra i toscani di Andreazzoli e i nerazzurri di Inzaghi: "È il mio anno migliore, lo dicono i fatti. E' stata una stagione fondamentale per me, avevo bisogno di fiducia e nuovi stimoli e l’Empoli mi ha dato tutto questo. Spero di aver ripagato la fiducia iniziale. Domani sarà un'emozione particolare, diversa da altre partite. Rivedrò molti miei compagni e tornerò nello stadio che per me è stato casa. Noi siamo salvi, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, ma giocheremo la nostra partita. Voglio aumentare il bottino in Serie A da qui a fine stagione, ma se dovessi segnare all'Inter non esulterei per rispetto della società che mi ha cresciuto".