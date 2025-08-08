Emre Can: "Corsa scudetto? Occhio al Milan di Allegri. Max è un vincente"

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund che in passato ha vestito anche la maglia della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport nella quale ha detto la sua anche sulla corsa scudetto in Serie A. Ecco le sue parole: "Quest’anno farei attenzione al Milan di Allegri.

Max è un vincente, un grandissimo allenatore: tatticamente cura ogni dettaglio, in campo è molto esigente ma poi quando è finito l’allenamento è la persona più simpatica del mondo, scherza con tutti. Sarà il valore aggiunto dei rossoneri insieme a Modric. Io, però, farò il tifo per la Juventus e mi auguro che questo possa diventare l’anno giusto per rivedere lo scudetto a Torino”.

