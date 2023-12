Enzo Raiola svela i pensieri di Ibrahimovic sul suo futuro

Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, storico agente tra gli altri di Ibra e di molti calciatori che sono passati nel Milan, è stato intervistato questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport. Dal parente, Enzo ha ereditato l'agenzia che ha preso il nome di Team Raiola e oggi, insieme ai supi collaboratori, porta avanti il lavoro.

Le sue parole sui pensieri di Ibrahimovic circa il proprio futuro: "Mi ripete «devo riflettere e decidere bene»". Da diverse settimane, infatti, il fuoriclasse svedese è in contatto con Cardinale e altri vertici dirigenziali rossoneri per parlare di un possibile ritorno in società e all'interno anche della squadra di RedBird.