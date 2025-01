Era dai tempi della Jugoslavia e in una coppa defunta che il Milan non perdeva con la Dinamo

vedi letture

Erano 58 anni che il Milan non perdeva contro la Dinamo, in una competizione per giunta defunta come la Mitropa Cup. 23 novembre 1966, la Dinamo allora rappresentante della Jugoslavia vinceva per 1-0 l'andata degli ottavi di finale e passerà il turno pareggiando a Milano 0-0 nella gara di ritorno.

Da allora i confronti sono sempre stati a senso unico con 6 vittorie rossonere. A suo modo un record, che si aggiunge al fatto di aver regalato alla Dinamo l'unico successo casalingo di questa Champions.