Eranio: "Difficile vedere Maldini al fianco di Rangnick"

Stefano Eranio, intervenuto a TMW News, si è espresso sulle recenti (dure) dichiarazioni di Maldini su Ralf Rangnick: "Solitamente in Italia le notizie vengono riportate per disturbare l'ambiente, non solo nel Milan. Non è rispettoso per chi sta lavorando e sta facendo un buon lavoro. Ma è la legge del mondo del pallone. Qui dovrebbe entrare in azione la società, visto che Gazidis aveva detto che in passato aveva contattato varie figure. Considerato che manca ancora tanto alla fine della stagione sarebbe opportuno che il club dicesse qualcosa per calmare le acque, poi a bocce ferme vedremo. Se Maldini e Rangnick possono lavorare insieme? Dipende che cosa vuole la società. Ci sono dei progetti da pianificare e ognuno dovrebbe pensare di far bene il proprio lavoro su questo piano. Per quel che aveva detto Maldini quando era uscito il nome di Rangnick, sembra difficile, però mi auguro che una persona come Maldini possa restare. Per chi ama il Milan una persona come Paolo è sempre una figura speciale"