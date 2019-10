Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Piatek: "Piatek è un po' come Icardi: è fortissimo dentro l'area di rigore, ma non è molto 'utile' e funzionale al gioco della squadra. Ciò significa che se segna va bene, se no diventa difficile far la prestazione".