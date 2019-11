Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della crisi realizzativa di Piatek: "Questo Milan non ha giocatori che nelle loro caratteristiche hanno dimestichezza negli ultimi 16 metri. Se non segna la punta, non segna nessuno. E' normale che pesi ancora di più la pressione di non fare gol, perchè non hai grandi alternative per segnare".