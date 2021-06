Eriksen in condizioni stabili e buone. Test più approfonditi per capire cosa è accaduto

Christian Eriksen è stato sottoposto ad altri esami, ben più approfonditi e quindi più significativi rispetto a quelli delle scorse ore. Tramite i nuovi test infatti potrebbero arrivare risposte su ciò che è accaduto in campo. Per il momento sappiamo che è stato colpito da un'aritmia, ma i motivi e cosa l'abbia provocata non sono ancora noti. I medici, a prescindere dal suo possibile e comunque futuro rientro in campo, vogliono capire cause e motivazioni del problema cardiaco per evitare che possa risuccedere. Le sue condizioni sono "stabili" e "buone" fa sapere la federcalcio danese.